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За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих
В течение суток рф потеряла 1290 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения в Украину составили 512 420 военнослужащих.
Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети
В Днепре обломки упавшей вражеской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру, ранив несколько человек, в том числе детей, среди которых были лунный мальчик и 17-летний юноша.
Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 446 раз нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя различное вооружение, включая беспилотные летательные аппараты, ракетные и артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море
Филиппинские военные опровергли обвинения Китая в нападении на свою береговую охрану, заявив, что их действия в Южно-Китайском море соответствовали профессиональным стандартам.
Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины
С начала вооруженной агрессии россии против Украины 546 украинских детей были убиты и более 1345 ранены, 15 стали жертвами сексуального насилия и почти 20 000 насильственно депортированы в Россию по состоянию на начало июня 2024 года.
Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм
Новый вариант Covid KP. 2 становится все более распространенным и может вытеснить ранее доминирующий штамм, потенциально вызывая новую волну случаев.
14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла
14-летняя девочка получила травму позвоночника во время спуска с горы Говерла в Ивано-Франковской области и была спасена спасателями.
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги
Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.
Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"
Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины в качестве волонтера-парамедика, чтобы помогать спасать жизни на фронте после гибели парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.
Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39
В селе Орловка Ровенской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, где 9 человек были спасены и 39 эвакуированы пожарными.