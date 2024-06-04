Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 124 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины и ракетные удары с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБу, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктах с применением различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг 6 раз атаковал ВСУ в районах Липцев и Волчанске. Защитники отбили 5 атак, однако один бой продолжается в районе Волчанска.

На Купянском: напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки, где сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не смог продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов.

На Северском: с начала суток оккупанты совершили 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и выемки. 15 атак уже отбиты, 9 боевых столкновений еще продолжаются.

На Краматорском: захватчики 5 раз атаковали ВСУ в районах Калиновки, Ивановского и Клещиевки. Ситуация напряженная.

На Покровском: враг 35 раз атаковал в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки первой, Калинового, Нетайлового и Невельского. ВСУ отбили 26 атак. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Новоселовки первой, где продолжается 9 боевых столкновений.

На Кураховском: защитники отбили 10 попыток противника приблизиться в районах Красногоровки, Прасковеевки и Водяного.

на Ореховском: обстановка существенных изменений не претерпела, продолжается бой в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском: оккупанты продолжают попытки оттеснить ВСУ от крынок. Кроме того, 3 штурмовых действия врага здесь потерпели неудачу.

На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб