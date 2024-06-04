Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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2 июня 2024, 16:49  •  110785 просмотра

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Войска рф совершили 18 обстрелов на приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, в результате чего произошел 61 взрыв в нескольких населенных пунктах.

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За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.

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Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".

Война •   •  13569 просмотра
В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.

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В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

Неизвестный забросал "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского в российской Тюмени.

Война •   •  16777 просмотра
В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Прокуратура будет настаивать на применении содержания под стражей или залога в размере 5 млн грн в качестве меры пресечения к командиру регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который подозревается в принуждении своих подчиненных построить ему частный дом.

политика •   •  19450 просмотра
Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест