На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб

На фронте с начала суток уже произошло 59 боевых столкновений. Наибольшая активность больного наблюдается на Покровском направлении, там количество боев за сегодня возросло до 27. Также россияне активизировались на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13.30 3 июня, передает УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений на линии боевого столкновения-59. враг активизировался на Харьковском направлении. Продолжается бой возле Липцев - говорится в сообщении Генштаба.

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них три в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются. Враг применяет кабы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.

Также активизировался враг на Северском направлении, где общее количество атак врага за сегодня возросло до восьми, шесть из которых продолжаются в районе Раздоловки.

Продолжаются боестолкновения на Краматорском направлении.

На Покровском направлении наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровка и Сокола. Враг применяет авиацию.

На Времовском направлении противник при поддержке авиации перешел к активным действиям.

На Ореховском направлении было отбито три попытки врага улучшить свои позиции в районах Работиного и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки в районе крынок.

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