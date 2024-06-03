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На фронті вже відбулось 59 зіткнень, росіяни активізувались на Харківському напрямку - Генштаб

На фронті вже відбулось 59 зіткнень, росіяни активізувались на Харківському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 27411 перегляди

З початку доби на фронті сталося 59 бойових зіткнень, причому росіяни активізувалися на Харківському напрямку. На Покровському напрямку найбільш гаряче - там кількість боїв зросла до 27.

На фронті з початку доби вже відбулось 59 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, там кількість боїв за сьогодні зросла до 27.  Також росіяни активізувались на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13.30 3 червня, передає УНН

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень на лінії бойового зіткнення - 59.  Ворог активізувався на Харківському напрямку. Триває бій біля Липців

- йдеться у повідомленні Генштабу.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.

Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до восьми, шість з яких тривають в районі Роздолівки. 

Тривають боєзіткнення на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.

На Оріхівському напрямку було відбито три спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки в районі Кринок.

Ще плюс 1270 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.06.24, 07:20 • 23913 переглядiв

Тетяна Краєвська

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