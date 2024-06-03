Ще плюс 1270 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 511 130 осіб особового складу і 7779 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 511 130 осіб, 7779 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 511 130 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,
- артилерійських систем – 13280 (+47) од,
- РСЗВ – 1090 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).
Ще плюс 1130 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога01.06.24, 07:33 • 30861 перегляд