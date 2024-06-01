Ще плюс 1130 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 508 780осіб особового складу і 7740 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 508 780 осіб, 7740 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 508 780 (+1130) осіб
танків ‒ 7740 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) од,
артилерійських систем – 13184 (+44) од,
РСЗВ – 1088 (+0) од,
засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
літаків – 357 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30),
крилаті ракети ‒ 2230 (+1),
кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 (+101) од,
спеціальна техніка ‒ 2181 (+17).
Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення, левова частка - на Курахівському та Покровському напрямках30.05.24, 20:56 • 28578 переглядiв