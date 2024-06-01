Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства
Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня
ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра
1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания
Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине
На Сумщине прогремел 131 взрыв
В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder
Популярные
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ
В Запорожье раздаются взрывы.
Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена
Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно
Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 508 780 человек личного состава и 7740 танков.
Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства
Полномасштабная российская агрессия лишила нормальной жизни десятки тысяч украинских детей. Многие из них были вынуждены бежать от войны за границу, кто-то оказался на оккупированных территориях. Украинские дети, к сожалению, теперь знают, что такое вражеские обстрелы, как часами прятаться от них в бомбоубежищах.
Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня
С первого июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения.
ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра
Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году, несмотря на завышенную оценку министра обороны России Андрея Белоусова в 880 квадратных километров.
1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания
Сегодня, первого июня, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня молока. В мире ежегодно производится около 700 миллионов тонн питьевого молока. Молоко и молочные продукты ежедневно употребляют около шести миллиардов человек.
Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине
Польша подняла в воздух истребители из-за интенсивной активности российской дальней авиации и ракетных ударов по Западной Украине, инициировав необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
На Сумщине прогремел 131 взрыв
За минувшие сутки в ризных населенных пунктах Сумской области произошел 131 взрыв в результате 24 обстрелов со стороны российских оккупантов с применением артиллерии, минометов, мин и беспилотных летательных аппаратов.
В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека
Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате обрушения части города, соединяющей Барранкилья и Соледад на севере Колумбии.
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры
На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел пожар из-за обломков сбитого вражеского беспилотника, пострадавших нет.
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder
Генеральная прокуратура России внесла немецкий медиа проект Decoder, который управляет сайтом dekoder. org, которые публикуют новости и статьи о европейской политике и науке на немецком и русском языках, в список нежелательных организаций.