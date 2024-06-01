Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  109254 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  109985 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  113717 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  121984 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139124 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131137 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  209253 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112598 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  194951 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  91290 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  197521 просмотра

Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 508 780 человек личного состава и 7740 танков.

Война •   •  2275 просмотра
Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства

Полномасштабная российская агрессия лишила нормальной жизни десятки тысяч украинских детей. Многие из них были вынуждены бежать от войны за границу, кто-то оказался на оккупированных территориях. Украинские дети, к сожалению, теперь знают, что такое вражеские обстрелы, как часами прятаться от них в бомбоубежищах.

Общество •   •  4246 просмотра
Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства

Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня

С первого июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения.

Общество •   •  6082 просмотра
Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня

ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра

Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году, несмотря на завышенную оценку министра обороны России Андрея Белоусова в 880 квадратных километров.

Война •   •  1583 просмотра
ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра

1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания

Сегодня, первого июня, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня молока. В мире ежегодно производится около 700 миллионов тонн питьевого молока. Молоко и молочные продукты ежедневно употребляют около шести миллиардов человек.

УНН Lite •   •  14795 просмотра
1 июня: Всемирный день молока, день подтверждения новогоднего обещания

Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

Польша подняла в воздух истребители из-за интенсивной активности российской дальней авиации и ракетных ударов по Западной Украине, инициировав необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Война •   •  2012 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

На Сумщине прогремел 131 взрыв

За минувшие сутки в ризных населенных пунктах Сумской области произошел 131 взрыв в результате 24 обстрелов со стороны российских оккупантов с применением артиллерии, минометов, мин и беспилотных летательных аппаратов.

Общество •   •  13860 просмотра
На Сумщине прогремел 131 взрыв

В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате обрушения части города, соединяющей Барранкилья и Соледад на севере Колумбии.

Общество •   •  12690 просмотра
В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека

В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел пожар из-за обломков сбитого вражеского беспилотника, пострадавших нет.

Общество •   •  25116 просмотра
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

Генеральная прокуратура России внесла немецкий медиа проект Decoder, который управляет сайтом dekoder. org, которые публикуют новости и статьи о европейской политике и науке на немецком и русском языках, в список нежелательных организаций.

политика •   •  24477 просмотра
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder