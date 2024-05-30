Генштаб: с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, львиная доля - на Кураховском и Покровском направлениях

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения. Горячее всего остается на Кураховском и Покровском направлениях, где суммарно произошло 42 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения, из них половина – на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают отпор врагу - сообщают в Генштабе.

По состоянию на 19:00 ситуация на разных участках фронта следующая:

на Купянском направлении наши воины отражали семь атак захватчиков. Продолжается бой вблизи Андреевки. Новых авиаударов российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Новоосиново (три управляемые авиабомбы) и Богуславка (один КАБ).

на Лиманском направлении боестолкновений не прибавилось, однако агрессор ударил десятью КАБами: шесть бомб – по району Дроновки, четыре – по Ямполю.

на Северском направлении продолжаются боевые столкновения вблизи Раздолевки и Белогоровки. Четыре кабы враг сбросил на село Закетное, еще два – на город Северск, одна управляемая авиабомба россиян прилетела по Верхнекаменскому.

на Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Силы обороны держат российских оккупантов под огневым контролем и проводят активные мероприятия.

на Покровском направлении враг при поддержке авиации предпринял 21 попытку прорвать рубежи нашей обороны. Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровки и прогресса. По Александрополю оккупанты били пятью КАБами, еще одну такую бомбу задействовали для бомбардировки Нью-Йорка в Донецкой области. Уманское и Новоселовка подверглись атакам неуправляемыми авиационными ракетами – 12 и 11 соответственно.

на Кураховском направлении в районе города Красногоровка украинские воины отбивают четыре штурмовых действия противника. Всего россияне совершили 21 атаку.

Потери противника на Покровском и Кураховском направлениях Итого в настоящее время: безвозвратные - 155 российских оккупантов, раненые - 203. уничтожены четыре танка, семь боевых бронемашин, пять авто и одна артсистема. Повреждены еще два танка, 3 ББМ, две пушки и два автомобиля.

на Времовском направлении враг выпустил в районе Старомайорского 12 неуправляемых ракет.

на Приднепровском российские оккупанты ударили четырьмя НАРами вблизи Олешковских песков.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Напомним

По данным британского правительства, с начала войны в Украине было убито или ранено более 465 000 российских солдат.