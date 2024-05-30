З початку війни в Україні загинули або отримали поранення понад 465 тис. російських військових - уряд Британії
Київ • УНН
За даними британського уряду, з початку війни в Україні було вбито або поранено понад 465 000 російських солдатів.
Понад 465 тис. російських військових загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Щодня рф втрачає понад 1 тис. солдат. Про це заявив британський представник під час виступу в Організації з безпеки та співробітництва, повідомляє Tagesschau, передає УНН.
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За даними британського уряду, з початку війни в Україні загинули або отримали поранення понад 465 тис. російських військових. Відповідно, кількість убитих і поранених російських солдатів за день ніколи не була вищою, ніж минулого місяця, за оцінками, понад 1000 втрат щодня
За його словами, загарбницька війна коштує москві дуже дорого, адже витрати на оборону зараз становлять 40 відсотків видатків російського уряду, що відповідає 6% ВВП країни.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу рф втратила 1160 осіб особового складу, а загалом з 24 лютого 2022 року - 506260 осіб.