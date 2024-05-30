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З початку війни в Україні загинули або отримали поранення понад 465 тис. російських військових - уряд Британії

З початку війни в Україні загинули або отримали поранення понад 465 тис. російських військових - уряд Британії

Київ • УНН

 • 36294 перегляди

За даними британського уряду, з початку війни в Україні було вбито або поранено понад 465 000 російських солдатів.

Понад 465 тис. російських військових загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Щодня рф втрачає понад 1 тис. солдат. Про це заявив британський представник під час виступу в Організації з безпеки та співробітництва, повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

За даними британського уряду, з початку війни в Україні загинули або отримали поранення понад 465 тис. російських військових. Відповідно, кількість убитих і поранених російських солдатів за день ніколи не була вищою, ніж минулого місяця, за оцінками, понад 1000 втрат щодня

- сказав британський представник під час виступу в Організації з безпеки та співробітництва. 

За його словами, загарбницька війна коштує москві дуже дорого, адже витрати на оборону зараз становлять 40 відсотків видатків російського уряду, що відповідає 6% ВВП країни.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу рф втратила 1160 осіб особового складу, а загалом з 24 лютого 2022 року - 506260 осіб. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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