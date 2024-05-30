рф несе втрати: за добу загинуло 1160 військовослужбовців
Київ • УНН
Протягом дня рф втратила 1160 військовослужбовців, в результаті чого її загальні бойові втрати склали 506 260 осіб з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
За добу рф втратила 1160 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 30.05.24:
- Особовий склад: 506260 (+1160).
- Танки: 7710 (+10).
- Броньовані бойові машини: 14913 (+22).
- Артилерійські системи: 13101 (+35).
- РСЗВ: 1088 (+1).
- Засоби ППО: 815.
- Літаки: 357.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10532 (+22).
- Крилаті ракети: 2222.
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17849 (+53).
- Спеціальна техніка: 2153 (+11).
За добу було знищено 1 300 чоловік особового складу рф29.05.24, 08:01 • 21370 переглядiв