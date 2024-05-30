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рф несе втрати: за добу загинуло 1160 військовослужбовців

рф несе втрати: за добу загинуло 1160 військовослужбовців

Київ • УНН

 • 26294 перегляди

Протягом дня рф втратила 1160 військовослужбовців, в результаті чого її загальні бойові втрати склали 506 260 осіб з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

За добу рф втратила 1160 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 30.05.24:

- Особовий склад: 506260 (+1160).

- Танки: 7710 (+10).

- Броньовані бойові машини: 14913 (+22).

- Артилерійські системи: 13101 (+35).

- РСЗВ: 1088 (+1).

- Засоби ППО: 815.

- Літаки: 357.

- Гелікоптери: 326.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10532 (+22).

- Крилаті ракети: 2222.

- Кораблі/катери: 27.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17849 (+53).

- Спеціальна техніка: 2153 (+11).

За добу було знищено 1 300 чоловік особового складу рф29.05.24, 08:01 • 21370 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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