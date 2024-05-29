За добу було знищено 1 300 чоловік особового складу рф
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за добу рф втратила 1300 осіб особового складу, 8 танків, 33 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 28 безпілотних літальних апаратів, 56 автомобілів і автоцистерн, 20 одиниць спеціальної техніки.
За добу рф втратила 1300 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 29.05.24:
- Особовий склад: 505100 (+1300).
- Танки: 7700 (+8).
- Броньовані бойові машини: 14891 (+33).
- Артилерійські системи: 13066 (+37).
- РСЗВ: 1087 (+2).
- Засоби ППО: 815.
- Літаки: 357.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10510 (+28).
- Крилаті ракети: 2222.
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17796 (+56).
- Спеціальна техніка: 2142 (+20).
УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
Ще плюс 1460 окупантів і 21 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога28.05.24, 07:57 • 56025 переглядiв