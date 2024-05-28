Ще плюс 1460 окупантів і 21 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 503 800 осіб особового складу і 7692 танки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 503 800 осіб, 7692 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 503 800 (+1460) осіб,
- танків ‒ 7692 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40) од,
- артилерійських систем – 13029 (+48) од,
- РСЗВ – 1085 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень – Генштаб28.05.24, 00:29 • 24846 переглядiв