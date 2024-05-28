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На фронті відбулося 97 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті відбулося 97 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 24847 перегляди

За минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, українські війська відбили численні російські атаки та завдали противнику втрат, хоча на деяких ділянках ситуація залишається напруженою.

За добу відбулося 97 бойових зіткнень. Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку поточної доби завдано уражень по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах. Про це повідомив у вечірньому зведенні станом на 22.30 Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках. 

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні із застосуванням двох ракет та 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат. 

На Куп’янському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу М’ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

На Лиманському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойові зіткнення тривають. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ворог успіху не мав. Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки, де на даний час продовжується бій.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника наблизитися до Часового Яру.

На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі від Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни стали на заваді п’ятьом атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На Курахівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Триває бій в районі Красногорівки. Складна ситуація південніше села Костянтинівка, де наші воїни проводять активні заходи стабілізації.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Урожайного та дві – до Старомайорського. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Старомайорського, де на даний час тривають три бої. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергової невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сирський обговорив потреби ЗСУ з начальником Генштабу Польщі27.05.24, 23:42 • 21832 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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