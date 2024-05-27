Сирський обговорив потреби ЗСУ з начальником Генштабу Польщі
Київ • УНН
Олександр Сирський обговорив з польським генералом Вєславом Кукулою потреби української армії, поточну ситуацію на фронті та підготовку українських солдатів, висловивши готовність ділитися бойовим досвідом та вдячність за підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський мав бесіду з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Про це він повідомив у своєму телеграмі, передає УНН.
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Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців.
Сирський підкреслив, що Україна готова ділитися з польськими колегами досвідом набутим Силами оборони під час ведення бойових дій.
Він вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії.
Обговорили ситуацію на фронті та посилення ППО: Сирський та Умєров провели розмову з американськими генералами25.05.24, 10:17 • 21203 перегляди