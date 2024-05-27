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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
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26 мая 2024, 10:37  •  180278 просмотра

Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

Александр Сырский обсудил с польским генералом Веславом Кукулой потребности украинской армии, текущую ситуацию на фронте и подготовку украинских солдат, выразив готовность делиться боевым опытом и благодарность за поддержку Польши в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  30 просмотра
Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

Microsoft запустила чат-бота с искусственным интеллектом Copilot для Telegram - персонального ассистента на базе GPT и Bing Search, который помогает пользователям с поиском информации, планированием путешествий, фитнес-рекомендациями, обновлениями развлечений и развлечениями в повседневной жизни.

Технологии •   •  1494 просмотра
В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"

Вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, а глава Луганской ВГА предположил, что, возможно, произошли значительные потери авиационной техники.

Война •   •  4132 просмотра
В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"

В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Украина ведет переговоры с Францией и другими странами о приеме иностранных инструкторов в Украине с февраля 2024 года, и Министерство обороны начало подготовительную работу над соответствующими документами.

Война •   •  5936 просмотра
В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

Министерство обороны Франции не подтвердило отправку своих военных инструкторов в Украину, заявив, что это один из проектов, которые обсуждаются после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Макроном.

Война •   •  6850 просмотра
Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину

Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало, чтобы обсудить укрепление двусторонних отношений, сотрудничество в международных организациях, а также заинтересованность Украины в углублении связей с АСЕАН.

политика •   •  7675 просмотра
Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

По данным партизанского движения АТЕШ, на Тульском оружейном заводе оккупанты производят до 7 000 низкокачественных артиллерийских боеприпасов в месяц, работая круглосуточно в три смены, в режиме 24/7.

Война •   •  9562 просмотра
До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном россией городе Луганск произошли взрывы, а затем вспыхнул пожар.

Война •   •  12788 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Прокуратура нашла неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 примерно в 80 метрах от харьковского строительного гипермаркета «Эпицентр», который пострадал от российских авиаударов 25 мая, в результате чего 17 человек погибли и 48 получили ранения.

Война •   •  14147 просмотра
Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

В российском пригороде - над Балашихой - был сбит беспилотник, по сообщениям очевидцев, на которые ссылается Telegram-канал Baza, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

Новости Мира •   •  13547 просмотра
Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно