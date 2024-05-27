Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский имел беседу с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генералом Веславом Кукулой. Об этом он сообщил в своем телеграмме, передает УНН.

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Обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинского войска, а также вопросы подготовки украинских бойцов. написал главнокомандующий

Сырский подчеркнул, что Украина готова делиться с польскими коллегами опытом приобретенным Силами обороны во время ведения боевых действий.

Он в очередной раз поблагодарил лично генерала Кукули и польский народ за мощную поддержку в противостоянии российской агрессии.

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