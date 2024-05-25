Обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО: Сырский и Умеров провели разговор с американскими генералами
Киев • УНН
Александр Сырский и Рустем Умеров обсудили с американскими генералами ситуацию на фронте, поставки техники, оружия, боеприпасов, логистику и усиление противовоздушной обороны Украины.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с командующим Вооруженных сил США в Европе Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины Антонио Агуто. Стороны обсудили ситуацию на фронте, обеспечение техникой и вооружением, а также усиление украинской ПВО. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале в субботу, передает УНН.
Детали
Как сообщил Сырский, он вместе с министром обороны Умеровым провели телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонио Агуто.
Прежде всего речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи. Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в городах Украины
Отдельно Главком поблагодарил США и страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии с оккупантами.
Напомним
Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.
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