Обговорили ситуацію на фронті та посилення ППО: Сирський та Умєров провели розмову з американськими генералами
Київ • УНН
Олександр Сирський та Рустем Умєров обговорили з американськими генералами ситуацію на фронті, постачання техніки, зброї, боєприпасів, логістику та посилення протиповітряної оборони України.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели телефону розмову з командувачем Збройних сил США в Європі Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто. Сторони обговорили ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, а також посилення української ППО. Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі у суботу, передає УНН.
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Як повідомив Сирський, він разом з міністром оборони Умєровим провели телефону розмову з верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніо Агуто.
Передусім йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакету допомоги. Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України
Окремо Головком подякував США та країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні з окупантами.
Нагадаємо
Сполучені Штати оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 275 мільйонів доларів, що включає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси та міни.