На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб

За сутки произошло 97 боевых столкновений. Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесено поражений по 24 районам сосредоточения личного состава и двум артиллерийским системам. Об этом сообщил в вечерней сводке по состоянию на 22.30 Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времовском направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отбито шесть атак противника в районах Липцов, Старицы и Волчанска. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении отражено семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Часовому Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретино успеха не имели. Кроме того, украинские воины помешали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия стабилизации.

На Времовском направлении было отражено четыре штурмовые действия противника в сторону Урожайного и две - к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Старомайорского, где в настоящее время идут три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Роботино.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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