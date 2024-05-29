За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф

За сутки рф потеряла 1300 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 29.05.24:

- Личный состав: 505100 (+1300).

- Танки: 7700 (+8).

- Бронированные боевые машины: 14891 (+33).

- Артиллерийские системы: 13066 (+37).

- РСЗВ: 1087 (+2).

- Средства ППО: 815.

- Самолеты: 357.

- Вертолёты: 326.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 10510 (+28).

- Крылатые ракеты: 2222.

- Корабли/катера: 27.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 17796 (+56).

- Специальная техника: 2142 (+20).

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме - Генеральный штаб ВСУ.

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