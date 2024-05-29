За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  17711 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  116871 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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27 мая 2024, 07:14  •  186613 просмотра

За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1300 человек личного состава, 8 танков, 33 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 28 беспилотных летательных аппаратов, 56 автомобилей и автоцистерн, 20 единиц специальной техники.

Война •   •  12399 просмотра
За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф

За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

На Днепропетровщине агрессор дважды за ночь обстрелял Никополь, выпустив с десяток артиллерийских снарядов, которые повредили частный дом, нежилое здание, линию электропередач, вызвали возгорание травы, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  13053 просмотра
За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

Истребитель F-35 разбился во время взлета возле международного аэропорта Альбукерке (США), пилот и пассажир были госпитализированы.

Новости Мира •   •  11770 просмотра
В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

В Николаевской области атака беспилотника-камикадзе на Очаков вызвала пожар в здании с магазином и фитнес-центром, а минометные обстрелы были нацелены на акваторию, но жертв не было.

Общество •   •  13564 просмотра
На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

В результате противовоздушной борьбы в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях было уничтожено 13 из 14 беспилотных летательных аппаратов "Shahed".

Война •   •  13355 просмотра
ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  15696 просмотра
Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетных угрозах в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги.

Война •   •  16452 просмотра
В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений

Сильный дождь в Одессе вызвал подтопление улиц, но городские бригады работали над ликвидацией подтоплений.

Общество •   •  17643 просмотра
Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области происходит передислокация военной техники и личного состава противника.

Война •   •  55169 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

Сегодня альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста. Именно 23 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

УНН Lite •   •  67145 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая