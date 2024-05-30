рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  110361 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  116881 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  116304 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  100905 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103855 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102592 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125088 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120196 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118514 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  198697 просмотра
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28 мая 2024, 06:44  •  196307 просмотра

рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих

В течение дня рф потеряла 1160 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери составили 506 260 человек с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Война •   •  8561 просмотра
рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих

За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 379 ударов по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая 154 атаки беспилотников и 225 артиллерийских и ракетных обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  9444 просмотра
За сутки рф совершила 379 вражеских ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

В Мексике застрелили кандидата в мэры альянса Heart and Strength

Кандидат в мэры альянса Heart and Strength в Мексике был застрелен во время приветствия болельщиков возле баскетбольной площадки.

Новости Мира •   •  10079 просмотра
В Мексике застрелили кандидата в мэры альянса Heart and Strength

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе на Харьковщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о ракетной опасности в Харьковской области.

Война •   •  13156 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе на Харьковщине

Житель Херсонщины пострадал от сброшенной беспилотником взрывчатки

61-летний мужчина был госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки после того, как с беспилотника в Херсонской области была сброшена взрывчатка.

Общество •   •  13735 просмотра
Житель Херсонщины пострадал от сброшенной беспилотником взрывчатки

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.

Новости Мира •   •  12594 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

Сегодня, 30 мая, во многих странах мира представительницы слабого пола могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня женской эмансипации. По одной версии, событие связано с одной из величайших женщин в истории человечества Жанной д'АРК.

УНН Lite •   •  14120 просмотра
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

В москве вспыхнуло производственно-складское помещение площадью 2000 кв. м

На востоке москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание площадью 2000 квадратных метров.

Новости Мира •   •  12830 просмотра
В москве вспыхнуло производственно-складское помещение площадью 2000 кв. м

Израиль прогнозирует еще 7 месяцев войны в Газе для уничтожения ХАМАС-CNN

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахѕ Ханегби предсказал, что для достижения цели уничтожения Хамса в Газе потребуются еще 7 месяцев боевых действий.

Новости Мира •   •  13778 просмотра
Израиль прогнозирует еще 7 месяцев войны в Газе для уничтожения ХАМАС-CNN

В захваченном Луганске требуют российские паспорта от порога под угрозой отказа в выдаче детей

Во временно оккупированном Луганске оккупанты требуют у женщин российские паспорта перед выпиской новорожденных из больниц, угрожая отказать в выдаче детей без российских документов.

Общество •   •  16407 просмотра
В захваченном Луганске требуют российские паспорта от порога под угрозой отказа в выдаче детей