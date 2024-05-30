рф несет потери: за сутки погибло 1160 военнослужащих

30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

Сегодня, 30 мая, во многих странах мира представительницы слабого пола могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня женской эмансипации. По одной версии, событие связано с одной из величайших женщин в истории человечества Жанной д'АРК.