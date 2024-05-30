С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

Более 465 тыс. российских военных погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно рф теряет более 1 тыс. солдат. Об этом заявил британский представитель во время выступления в Организации по безопасности и сотрудничеству, сообщает tagesschau, передает УНН.

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По данным британского правительства, с начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных. Соответственно, число убитых и раненых российских солдат за день никогда не было выше, чем в прошлом месяце, по оценкам, более 1000 потерь в день - сказал британский представитель во время выступления в Организации по безопасности и сотрудничеству.

По его словам, захватническая война стоит Москве очень дорого, ведь расходы на оборону сейчас составляют 40 процентов расходов российского правительства, что соответствует 6% ВВП страны.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки рф потеряла 1160 человек личного состава, а всего с 24 февраля 2022 года - 506260 человек.