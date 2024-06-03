Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  100664 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  164469 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  158410 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  160384 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148330 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143181 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133540 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  275744 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113064 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  255031 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Новости по теме
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  2522 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

  •  3235 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

  •  3794 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

  •  6276 просмотра
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

  •  6139 просмотра
Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

  •  5970 просмотра
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

  •  8519 просмотра
NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

  •  10081 просмотра
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

  •  12596 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

  •  12550 просмотра

Популярные

Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

  •  17680 просмотра
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

  •  25861 просмотра
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

  •  28669 просмотра
ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

  •  36832 просмотра
Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

  •  43525 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  225477 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  275748 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  258092 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  255037 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  255800 просмотра

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.

Война •   •  2522 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.

политика •   •  3235 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.

Общество •   •  3794 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Президент Зеленский впервые посетил Филиппины, встретился с президентом Маркосом-младшим, обсудил открытие посольства Украины в Маниле, двустороннее сотрудничество, территориальную целостность Украины и участие Филиппин во Всемирном саммите мира.

Война •   •  6276 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Чешская Республика запустила пилотный проект по содействию добровольному возвращению украинских беженцев, предоставив с июня по ноябрь бесплатные билеты на автобусы и услуги скорой помощи для 400 человек и 30 пациентов соответственно.

Общество •   •  6139 просмотра
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский прибыл в Манилу, столицу Филиппин, чтобы лично пригласить президента Фердинанда Маркоса на мирный саммит и призвать к участию региональных лидеров, а также объявить о планах Украины открыть посольство в Маниле в этом году.

политика •   •  5970 просмотра
Зеленский прибыл в столицу Филиппин

3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут приобщиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда.

УНН Lite •   •  8519 просмотра
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Российские власти насильно перевезли целый детский дом из Херсона, Украина, в Россию, снимая этот процесс на видео в пропагандистских целях, что, по мнению экспертов, может представлять собой военное преступление.

Общество •   •  10081 просмотра
NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова провела первую встречу с украинскими официальными лицами, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, для обсуждения приоритетов Украины, неотложных энергетических потребностей в связи с нападениями России, а также реформ, связанных с программой МВФ, фондами ЕС и усилиями по борьбе с коррупцией.

Война •   •  12596 просмотра
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Украинские силовики отбили 60 вражеских атак, при этом наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении, где они отбили 17 атак.

Война •   •  12550 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ