Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6
Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции
Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим
Президент Зеленский впервые посетил Филиппины, встретился с президентом Маркосом-младшим, обсудил открытие посольства Украины в Маниле, двустороннее сотрудничество, территориальную целостность Украины и участие Филиппин во Всемирном саммите мира.
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину
Чешская Республика запустила пилотный проект по содействию добровольному возвращению украинских беженцев, предоставив с июня по ноябрь бесплатные билеты на автобусы и услуги скорой помощи для 400 человек и 30 пациентов соответственно.
Зеленский прибыл в столицу Филиппин
Зеленский прибыл в Манилу, столицу Филиппин, чтобы лично пригласить президента Фердинанда Маркоса на мирный саммит и призвать к участию региональных лидеров, а также объявить о планах Украины открыть посольство в Маниле в этом году.
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых
Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут приобщиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда.
NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды
Российские власти насильно перевезли целый детский дом из Херсона, Украина, в Россию, снимая этот процесс на видео в пропагандистских целях, что, по мнению экспертов, может представлять собой военное преступление.
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова провела первую встречу с украинскими официальными лицами, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, для обсуждения приоритетов Украины, неотложных энергетических потребностей в связи с нападениями России, а также реформ, связанных с программой МВФ, фондами ЕС и усилиями по борьбе с коррупцией.
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ
Украинские силовики отбили 60 вражеских атак, при этом наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении, где они отбили 17 атак.