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Генштаб: На передовій відбулося 124 боєзіткнення. Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою

Генштаб: На передовій відбулося 124 боєзіткнення. Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою

Київ • УНН

 • 32563 перегляди

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою: повідомляється про 124 військових зіткненнях, включаючи ракетні удари, авіаудари і більше 2100 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. На даний час відбулося 124 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетних удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктах із застосуванням різних типів зброї

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ворог 6 разів атакував ЗСУ в районах Липців та Вовчанську. Оборонці відбили 5 атак, проте один бій триває в районі Вовчанська.

На Куп’янському: напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де нині триває 2 бойові зіткнення. Противник не зміг просунутися в бік Синьківки, Невського та Тернів.

На Сіверському: від початку доби окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито, 9 бойових зіткнень ще тривають.

На Краматорському: загарбники 5 разів атакували ЗСУ в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена.

На Покровському: ворог 35 разів атакував в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. ЗСУ відбили 26 атак. Напруженої залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої, де триває 9 бойових зіткнень.

На Курахівському: Захисники відбили 10 спроб противника наблизитися в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.

На Оріхівському: обстановка суттєвих змін не зазнала, триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському: окупанти продовжують спроби відтіснити ЗСУ від Кринок. Крім того, 3 штурмові дії ворога тут зазнали невдачі.  

На фронті вже відбулось 59 зіткнень, росіяни активізувались на Харківському напрямку - Генштаб 03.06.24, 14:49 • 27412 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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