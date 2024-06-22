рф потеряла 1110 военнослужащих за сутки
Киев • УНН
В течение суток рф потеряла 1110 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери рф с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 533 090 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
За сутки рф потеряла 1110 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 22.06.24:
- Личный состав: 533090 (+1110).
- Танки: 8009 (+8).
- Бронированные боевые машины: 15383 (+11).
- Артиллерийские системы: 14188 (+28).
- РСЗО: 1106.
- Средства ПВО: 861.
- Самолеты: 359.
- Вертолеты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11305 (+15).
- Крылатые ракеты: 2302 (+4).
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19204 (+23).
- Специальная техника: 2369 (+2).
За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих4 июня 2024, 04:38 • 21892 просмотра