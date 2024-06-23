За сутки рф потеряла 1270 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 23.06.24:

- Личный состав: 534360 (+1270).

- Танки: 8019 (+10).

- Бронированные боевые машины: 15398 (+15).

- Артиллерийские системы: 14195 (+61).

- РСЗО: 1108 (+2).

- Средства ПВО: 863 (+2).

- Самолеты: 359.

- Вертолеты: 326.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11355 (+50).

- Крылатые ракеты: 2321 (+13).

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 19248 (+44).

- Специальная техника: 2377 (+8).

Внимание! Общая цифра потерь противника в крылатых ракетах подана с учетом уточнения за предыдущий период, потери за предыдущие сутки подаются в обычном режиме - Генеральный штаб ВСУ.

рф потеряла 1110 военнослужащих за сутки