По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1270 человек личного состава и различную военную технику в боевых действиях против Украины.
За сутки рф потеряла 1270 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 23.06.24:
- Личный состав: 534360 (+1270).
- Танки: 8019 (+10).
- Бронированные боевые машины: 15398 (+15).
- Артиллерийские системы: 14195 (+61).
- РСЗО: 1108 (+2).
- Средства ПВО: 863 (+2).
- Самолеты: 359.
- Вертолеты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11355 (+50).
- Крылатые ракеты: 2321 (+13).
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19248 (+44).
- Специальная техника: 2377 (+8).
Внимание! Общая цифра потерь противника в крылатых ракетах подана с учетом уточнения за предыдущий период, потери за предыдущие сутки подаются в обычном режиме
рф потеряла 1110 военнослужащих за сутки22 июня 2024, 05:09 • 102735 просмотров