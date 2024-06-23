Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва

Ночью и утром враг совершил десять обстрелов населенных пунктов и приграничья Сумщины. Применяли FPV-дроны, артиллерию и мины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрелам подверглись Садовская, Юнаковская, Белопольская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская общины - сообщили в Сумской ОВА.

В Белопольской общине произошла серия ударов с помощью дронов-FPV (11 взрывов), а также был проведен артиллерийский обстрел (5 взрывов) и сброшен ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

В Середино-Будской общине зафиксирован один взрыв в результате сброса ВОГ из БПЛА.

Османская община подверглась обстрелу из стрелкового оружия.

На территории Шалыгинской общины российские войска сбросили 8 мин.

Сообщество садов подверглось атаке с БпЛА, которая привела к одному взрыву.

Юношеская община получила удар из ствольной артиллерии, что привело к 8 взрывам.

Напомним

В результате ракетных обстрелов в Киевской области были причинены значительные повреждения 6 зданиям, более чем 20 частным домам и другим зданиям, 2 человека получили незначительные травмы.

За сутки страна-террорист потеряла 1270 военнослужащих