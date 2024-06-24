Вражеские войска 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 37 взрывов
Киев • УНН
Войска рф 14 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 37 взрывов.
В рамках дня силы террористического государства 14 раз обстреляли Сумщину, в результате чего произошло 37 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская общины
Ситуация в общинах
Великописаревская: враг совершил артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
Белопольская: оккупанты обстреляли из артиллерии (8 взрывов), сброс ВОГ из БпЛА (5 взрывов).
Эсманьская: захватчики били из минометов (2 взрыва).
Краснопольская: противник ударил из артиллерии (9 взрывов), миномета (8 взрывов).
Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва23 июня 2024, 07:19 • 30109 просмотров