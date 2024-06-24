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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские войска 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 37 взрывов

Вражеские войска 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 37 взрывов

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 21:01  •  7897 просмотра

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Войска рф 14 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 37 взрывов.

В рамках дня силы террористического государства 14 раз обстреляли Сумщину, в результате чего произошло 37 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская общины

- Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Великописаревская: враг совершил артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Белопольская: оккупанты обстреляли из артиллерии (8 взрывов), сброс ВОГ из БпЛА (5 взрывов).

Эсманьская: захватчики били из минометов  (2 взрыва).

Краснопольская: противник ударил из артиллерии (9 взрывов), миномета (8 взрывов).

Россия десять раз обстреляла Сумщину: зафиксировано 34 взрыва23 июня 2024, 07:19 • 30109 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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