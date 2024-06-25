Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области, Украина, при этом за один день было зафиксировано 109 взрывов.
В течение 25 июня российская армия 25 раз обстреливала территории Сумской области. Зафиксировано 109 взрывов. Под огнем были Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.
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Из артиллерии были обстреляны Белопольская община (21 взрыв) и Великописаревская (13 взрывов).
Эсманьскую общину обстреляли FPV дронами (5 взрывов), также был минометный обстрел (5 взрывов).
По юношеской общине российские военные ударили из реактивных систем залпового огня (12 взрывов) и артиллерии (33 взрыва).
Четыре мины сбросили солдаты РФ на территорию Шалыгинской общины, также был обстрел из крупнокалиберного пулемета.
В Хотинской общине был минометный обстрел (2 взрыва).
Обстрел с использованием FPV дрона был в Середино-Будской общине (1 взрыв).
13 мин сбросили российские армейцы на территорию Миропольской общины.
Вражеские войска 14 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 37 взрывов23 июня 2024, 21:01 • 30522 просмотра