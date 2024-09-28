росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій Сумщини: зафіксовано 130 вибухів
Київ • УНН
Війська рф здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 130 вибухів.
Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади,
Деталі
Сумська громада: внаслідок ворожих авіаційних ударів по місту Суми загинуло 10 людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини.
Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), FPV дронами (9 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (9 вибухів), артилерійські обстріли (14 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).
Миропільська громада: росіяни вдарили з мінометів (9 вибухів) та артилерії (17 вибухів).
Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (11 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибухи).
Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (13 вибухів), мінометів (4 вибухи), з використанням FPV дронів (2 вибухи).
Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).
Глухівська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
Білопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
Шалигинська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх - директор закладу28.09.24, 12:38 • 18586 переглядiв