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Внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми кількість жертв зросла до 10

Внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми кількість жертв зросла до 10

Київ • УНН

 • 29229 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Сумах загинуло 10 людей, 22 отримали поранення.

До десяти зросла кількість загиблих внаслідок удару рф по Сумах, поранення отримали 22 людини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Станом на 20:00 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких п'ять перебувають у важкому стані. Сім постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Усі пацієнти лікарні, пошкодженої ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я. Постраждалим надали необхідну допомогу і забезпечили відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів.

В ОВА подякували за допомогу в евакуації пацієнтів та ліквідації наслідків рятувальникам, поліції, міжнародним партнерам і громадським організаціям.

Нагадаємо

28 вересня російські війська двічі атакували медичний заклад у Сумах. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару, вбивши рятувальників.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаЗдоров'я
sumyСуми

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