У Сумах росіяни двічі обстріляли медзаклад: 6 загиблих, серед них поліцейський
Київ • УНН
Російські війська двічі атакували медичний заклад у Сумах, спричинивши 6 жертв. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару, вбивши рятувальників.
У Сумах російські війська двічі атакували медичний заклад. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару. Внаслідок ворожої атаки відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено. Про це у суботу повідомив голова МВАС Ігор Клименко, передає УНН.
У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу: станом на зараз загинуло 6 осіб
Клименко розповів, що внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.
Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар.
Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.
Також Клименко вказав, що другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами.
рф завдала 41 обстріл по Сумщині: було зафіксовано 95 вибухів28.09.24, 03:25 • 21506 переглядiв