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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах россияне дважды обстреляли медучреждение: 6 погибших, среди них полицейский

В Сумах россияне дважды обстреляли медучреждение: 6 погибших, среди них полицейский

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 06:24  •  2755 просмотра

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Российские войска дважды атаковали медицинское учреждение в Сумах, вызвав 6 жертв. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар, убив спасателей.

В Сумах российские войска дважды атаковали медицинское учреждение. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар. В результате вражеской атаки известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен. Об этом в субботу сообщил председатель МВАС Игорь Клименко, передает УНН

В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению: по состоянию на сейчас погибли 6 человек

- написал Клименко в Telegram. 

Клименко рассказал, что в результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглись разрушениям перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

Также Клименко указал, что второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава. В Кривом Роге продолжаются поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции. По имеющейся информации, еще один работник может быть под завалами.

рф нанесла 41 обстрел по Сумской области: было зафиксировано 95 взрывов28 сентября 2024, 00:25 • 14880 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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