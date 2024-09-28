В Сумах россияне дважды обстреляли медучреждение: 6 погибших, среди них полицейский

В Сумах российские войска дважды атаковали медицинское учреждение. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар. В результате вражеской атаки известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен. Об этом в субботу сообщил председатель МВАС Игорь Клименко, передает УНН.

В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению: по состоянию на сейчас погибли 6 человек - написал Клименко в Telegram.

Клименко рассказал, что в результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглись разрушениям перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

Также Клименко указал, что второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава. В Кривом Роге продолжаются поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции. По имеющейся информации, еще один работник может быть под завалами.

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