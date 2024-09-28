рф нанесла 41 обстрел по Сумской области: было зафиксировано 95 взрывов
Киев • УНН
За сутки войска террористов обстреляли 9 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Великописаревская, Краснопольская и Новослободская громады.
За сутки войска агрессора нанесли 41 обстрел по Сумской области, поэтому было зафиксировано 95 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Согласно информации, обстрелам подверглись различные громады, в частности Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская.
В Великописаревской громаде зафиксированы многочисленные взрывы: запуск управляемых авиационных бомб (4 взрыва), сброс боеприпасов с беспилотников (5 взрывов), обстрелы с помощью FPV дронов (13 взрывов) и минометные обстрелы (13 взрывов).
Краснопольская община также пострадала, где произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (5 взрывов), обстрел с помощью FPV дрона (1 взрыв) и минометный обстрел (5 взрывов).
В Новослободской громаде зафиксированы 14 минометных обстрелов, сброс с БпЛА (2 взрыва), запуск КАБ (3 взрыва) и обстрел FPV дроном (1 взрыв).
В Шалыгинской громаде произошло 5 взрывов в результате запуска КАБ и 3 взрыва от FPV дронов. В Хотинской общине зафиксировано 6 пусков КАБ.
Также было 8 взрывов в Белопольской громаде, где враг применил артиллерию, и 2 взрыва в Речковской громаде от пуска КАБ. В Миропольской громаде захватчики сбросили зажигательные боеприпасы (5 взрывов), а Глуховская громада подверглась атаке с FPV дронов (2 взрыва).
Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых27 сентября 2024, 01:56 • 89947 просмотров