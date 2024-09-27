Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 55 обстрелов по 14 громадам Сумской области. Использовались минометы, артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и КАБ. Двое гражданских получили ранения в Дружбовской громаде.
Оккупанты нанесли 55 обстрелов по Сумской области, из-за ранений получили 2 гражданских лица. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Согласно информации, вражеским обстрелам подверглись 14 громад, среди которых Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады.
Эсманьская община: враг бил из минометов (29 взрывов), FPV дронов (2 взрыва), также нанес атаку КАБ (4 взрыва).
Юнаковская община: террористы осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
Сумская громада: агрессор реализовал пуск КАБ (1 взрыв).
Великописаревская громада: противник сбросил с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва), обстрелял с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва)
Краснопольская громада: захватчики нанесли атаку с использованием FPV дронов (6 взрывов), обстреляли из минометов (17 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (10 взрывов).
Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
Новослободская громада: вражеские силы осуществили пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (18 взрывов).
Шалыгинская громада: враг обстрелял с использованием FPV дронов (4 взрыва), сбросил с БпЛА взрывное устройство типа ВОГ (2 взрыва), обстрелял из минометов (2 взрыва).
Середино-Будская громада: 17 мин сбросил агрессор на территорию громады. Также был обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).
Хотинская община: оккупанты совершили артиллерийский обстрел (4 взрыва).
Дружбовская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего ранения получили 2 гражданских лица.
Свесская община: противник реализовал пуск КАБ (3 взрыва).
Глуховская община: был обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
Миропольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
Путивльская община: враг нанес атаку с использованием FPV дрона (1 взрыв).
Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын17 сентября 2024, 10:45 • 21191 просмотр