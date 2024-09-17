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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 10:45  •  16739 просмотра

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Российские войска нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Глухова на Сумщине. В результате атаки ранены 64-летний отец и 34-летний сын, повреждены по меньшей мере 20 частных домов.

Российские войска сегодня утром нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре города Глухов в Сумской области, ранены 64-летний отец с 34-летним сыном, сообщили в Сумской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 сентября около 10:00 оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова Шосткинского района.

"В результате атаки врага получили ранения отец и сын, которым 64 и 34 года", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Также указано, что повреждены по меньшей мере 20 частных домовладений.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17 сентября 2024, 05:59 • 32384 просмотра

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