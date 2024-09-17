Сумщина: росіяни скинули три КАБи на Глухів, поранено батька і сина
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Глухова на Сумщині. Внаслідок атаки поранено 64-річного батька та 34-річного сина, пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.
Російські війська сьогодні вранці завдали авіаудари по цивільній інфраструктурі міста Глухів у Сумській області, поранено 64-річного батька з 34-річним сином, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
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За даними слідства, 17 вересня близько 10:00 окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Глухова Шосткинського району.
"Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки", - повідомили у прокуратурі у соцмережах.
Також вказано, що пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17.09.24, 08:59 • 34578 переглядiв