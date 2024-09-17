рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі російські "Шахеди" атакували енергетичні об'єкти Сумщини. Постраждали 3 райони, 281 тис. споживачів без світла, збито 16 дронів, ведуться відновлювальні роботи.
Російські війська дронами типу "Shahed" уночі атакували об'єкти енергетики у Сумській області, постраждали Суми і 3 райони, 281 тис. споживачів без світла, збито 16 дронів, ведуться відновлювальні роботи, повідомили у Сумській ОВА та АТ "Сумиобленерго" у вівторок, пише УНН.
Сьогодні вночі Сумська область зазнала масованого авіаційного удару. Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Силами ППО над територією області було збито 16 "Шахедів"
За даними АТ "Сумиобленерго", "внаслідок авіаудару зі сторони росії по енергетичній інфраструктурі Сумщини були знеструмлені споживачі в місті Суми, мережі Сумського, Конотопського, Охтирського районів електромереж. А також - Білопільської, Буринської, Лебединської, Путивльської, Тростянецької, Краснопільської, Великописарівської дільниць".
Як вказано, о 02:26 заживлено мережі Охтирського РЕМу, Тростянецької, Великописарівської дільниці, частково Краснопільської дільниці. О 03:11 частково заживлено мережі Путивльської дільниці.
"Станом на 7 ранку 17 вересня 281 072 споживачі електроенергії в Сумській області тимчасово без електроенергії внаслідок військової агресії росії. Працівники АТ "Сумиобленерго" роблять усе, щоб повернути світло в оселі жителів Сумщини", - вказали у компанії.
Аварійними бригадами, як вказали в ОВА, поводяться відновлювальні роботи.