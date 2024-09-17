рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

Российские войска дронами типа "Shahed" ночью атаковали объекты энергетики в Сумской области, пострадали Сумы и 3 района, 281 тыс. потребителей без света, сбито 16 дронов, ведутся восстановительные работы, сообщили в Сумской ОВА и АО "Сумыоблэнерго" во вторник, пишет УНН.

Сегодня ночью Сумская область подверглась массированному авиационному удару. Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов. Объекты критической инфраструктуры - водоканалы, больницы и другие - подключены к системам резервного питания. Силами ПВО над территорией области было сбито 16 "Шахедов" - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным АО "Сумыоблэнерго", "в результате авиаудара со стороны россии по энергетической инфраструктуре Сумщины были обесточены потребители в городе Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей. А также - Белопольского, Буринского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, Великописаревского участков".

Как указано, в 02:26 запитаны сети Ахтырского РЭС, Тростянецкого, Великописаревского участка, частично Краснопольского участка. В 03:11 частично запитаны сети Путивльского участка.

"По состоянию на 7 утра 17 сентября 281 072 потребителя электроэнергии в Сумской области временно без электроэнергии в результате военной агрессии россии. Работники АО "Сумыоблэнерго" делают все, чтобы вернуть свет в дома жителей Сумщины", - указали в компании.

Аварийными бригадами, как указали в ОВА, поводятся восстановительные работы.

В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин