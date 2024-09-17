В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин
Киев • УНН
В результате российского удара по Конотопу ранен один человек. Город переходит на аварийное питание, водоснабжение по графику, открываются пункты несокрушимости.
В Конотопе в результате российского удара пострадал один человек, сообщил городской голова Артем Семенихин, передает УНН. Из-за атаки город переходит на аварийное питание, и коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры.
Детали
Водоканал подключает генераторы, и воду будут поставлять по графикам, которые будут опубликованы позже. В 06:30 в городе откроются пункты несокрушимости, где жители смогут получить необходимую помощь и поддержку.
Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о дальнейших действиях.
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