В Конотопе ранен в результате российского удара, город переходит на аварийное питание - мэр Артем Семенихин

В Конотопе в результате российского удара пострадал один человек, сообщил городской голова Артем Семенихин, передает УНН. Из-за атаки город переходит на аварийное питание, и коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры.

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Водоканал подключает генераторы, и воду будут поставлять по графикам, которые будут опубликованы позже. В 06:30 в городе откроются пункты несокрушимости, где жители смогут получить необходимую помощь и поддержку.

Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о дальнейших действиях.

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