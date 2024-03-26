В Сумах прогремели взрывы - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  94500 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  94966 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  132436 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  128990 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177954 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155091 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215983 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181353 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176964 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Новости по теме
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  30327 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

  •  28608 просмотра
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

  •  25947 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

  •  27429 просмотра
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

  •  25313 просмотра
В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

  •  23259 просмотра
Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

  •  22773 просмотра
С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

  •  19882 просмотра
Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

  •  27077 просмотра
Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

  •  23652 просмотра

Популярные

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

  •  103720 просмотра
Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

  •  88701 просмотра
Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

  •  107284 просмотра
Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

  •  42348 просмотра
Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

  •  101545 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  422797 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  379834 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  398814 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  420764 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  510643 просмотра

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы. В городе и области - воздушная тревога.

Война •   •  30327 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет министров Украины назначил Артура Добросердова Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также нескольких заместителей министров в разных министерствах.

политика •   •  28608 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Microsoft назначила Павана Давулури новым руководителем подразделений Windows и Surface, объединив две команды под его руководством.

Новости Мира •   •  25947 просмотра
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не рассматривает возможность ввода войск в Украину, и ни одна страна пока не рассматривает такую возможность. Глава МИД Испании также подчеркнул, что Киев также не просит партнеров о войске.

Война •   •  27429 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.

Война •   •  25313 просмотра
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

"Государственный оператор тыла" отчитался о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен.

Экономика •   •  23259 просмотра
В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

По словам мэра Харькова, российский удар повредил здания в Харькове, но обошлось без жертв.

Общество •   •  22773 просмотра
Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Сегодня в польском Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграет финальный матч плей-офф Евро-2024 против сборной Исландии.

спорт •   •  19882 просмотра
С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность тем, что действия западных союзников не соответствуют их риторике, предполагая, что они хотят, чтобы Украина воевала со "связанными за спиной руками", не предоставляя достаточного количества оружия.

Война •   •  27077 просмотра
Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

Высокий уровень воды на реках Черниговской области может вызвать подтопление пойменных территорий и дорог, нарушив транспортное сообщение с некоторыми селами.

Общество •   •  23652 просмотра
Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды