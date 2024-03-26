В Сумах прогремели взрывы - СМИ

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не рассматривает возможность ввода войск в Украину, и ни одна страна пока не рассматривает такую возможность. Глава МИД Испании также подчеркнул, что Киев также не просит партнеров о войске.