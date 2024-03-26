Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия

Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян

Во время обстрела Одессы 25 марта российские оккупанты применили тактику двойного удара, сначала попав одной ракетой в рекреационную зону, а через несколько минут после прибытия оперативных служб нанесли еще один удар - тактику, которую они применяли и раньше в ответ на отсутствие преимуществ на линии фронта.