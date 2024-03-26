россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома

Российские войска сегодня нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Белополье Сумской области, повредив КАБами центр детского и юношеского творчества и около 20 домов, о жертвах не сообщается, пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Детали

"Сегодня враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Белополья: осуществлен авиационный удар с применением КАБ. В результате обстрела поврежден городской Центр детского и юношеского творчества и около 20 частных домов", - отметили в ОВА в Telegram.

Как сообщается, возникший пожар оперативно ликвидирован.

"Предварительно, люди не пострадали", - отметили в ОВА.

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