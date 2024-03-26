россияне продолжают атаковать Сумскую область: 27 обстрелов и 72 взрыва за сутки

В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, в пределах суток на Сумщине было зафиксировано 27 вражеский обстрелов и 72 взрыва.

Великописаревская община: россияне нанесли ракетный обстрел с вертолета НАР (8 взрывов), осуществили обстрел из РСЗО (8 взрывов), 7 обстрелов БпЛА (FPV-дрон), минометный обстрел (10 взрывов). Также оккупанты сбросили с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (1 взрыв), выполнили авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) и с самолета тактической авиации (2 взрыва).

Краснопольская громада: вражеские войска сбросили ВОГ с БпЛА (4 взрыва), обстреляли из артиллерии (5 взрывов) и выполнили 4 обстрела БпЛА (FPV-дрон).

Белопольская громада: противник обстрелял из БПЛА (FPV-дрон) (3 взрыва) и совершил ракетный обстрел с вертолета НАР (2 взрыва).

Свесская община: рф обстреляла из стрелкового оружия.

Юнаковская община: россияне сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Новослободская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).

Середино-Будская община: войска рф сбросили 7 мин.

Напомним,

За последние сутки страна-агрессор осуществила 12 обстрелов и вызвала 50 взрывов в Сумской области, обстреливая несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и авиации.

рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов