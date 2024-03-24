рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов

В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, в пределах суток на Сумщине было зафиксировано 12 вражеский обстрелов и 50 взрывов.

Великописаревская община: рф ударила из миномета (17 взрывов) и нанесла авиаудар НАР (6 взрывов).

Краснопольская громада: вражеские войска сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и обстреляли из артиллерии (6 взрывов)

Белопольская громада: оккупанты нанесли авиаудары НАР (8 взрывов) и КАБ (3 взрыва) и ударили из артиллерии (8 взрывов).

Напомним

За прошедшие сутки террористическая страна 31 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины. Следовательно, было зафиксировано 115 взрывов от артиллерии, минометов, беспилотников-камикадзе и авиаударов.

Вражеские войска обстреливают Сумскую область: 31 обстрел и 115 взрывов за сутки