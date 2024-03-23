Вражеские войска обстреливают Сумскую область: 31 обстрел и 115 взрывов за сутки

В течение дня рф осуществила 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, в пределах суток на Сумщине было зафиксировано 31 вражеский обстрел и 115 взрывов.

Великописаревская община: россияне совершили обстрелы из артиллерии (2 взрыва), миномета (33 взрыва), дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв). Также оккупанты сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Краснопольская громада: рф попала из артиллерии (9 взрывов), минометов (40 взрывов), а также сбросила ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Середино-Будская громада: вражеские войска нанесли авиаудар НАР (3 взрыва).

Шалыгинская громада: оккупанты сбросили 3 мины.

Юнаковская община: рф осуществила обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (3 взрыва).

Белопольская община: теоретическая страна обстреляла из ПТУР (2 взрыва).

Хотинская община: войска рф обстреляли из из миномета (15 взрывов).

Новослободская громада: россияне сбросили 2 мины.

россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО