россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО

российские войска в ночь на 23 марта и сегодня утром совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Об этом в субботу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Великописаревская, Ворожбянская и Хотинская громады.

Великописаревская громада: враг ударил из РСЗО (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов).

Ворожбянская община: осуществлены авиаудары КАБами (3 взрыва).

Хотинская община: зафиксирован артобстрел (6 взрывов).

Дополнение

Российские захватчики 60 раз обстреляли Сумскую область в пятницу 22 марта. Целили по 11 общинам расположенным в приграничной зоне. Из-за этих атак ранения получил по меньшей мере один человек.