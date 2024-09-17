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У Конотопі поранений внаслідок російського удару, місто переходить на аварійне живлення — мер Артем Семеніхін

Київ • УНН

 • 98674 перегляди

Внаслідок російського удару по Конотопу поранено одну людину. Місто переходить на аварійне живлення, водопостачання за графіком, відкриваються пункти незламності.

У Конотопі внаслідок російського удару постраждала одна людина, повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає УНН. Через атаку місто переходить на аварійне живлення, і комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури.

Деталі

Водоканал підключає генератори, і воду постачатимуть за графіками, які будуть опубліковані пізніше. О 06:30 в місті відкриються пункти незламності, де мешканці зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку.

Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями щодо подальших дій.

У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ25.08.24, 18:34 • 32624 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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