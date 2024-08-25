У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано серію вибухів, перший близько 18:23. Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Сумщині, місцева влада не коментує ситуацію.
У Сумах пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Як повідомляє видання, перший вибух пролунав близько 18:23. За кілька хвилин пролунали повторні вибухи.
Раніше у Повітряних силах повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.
Міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.
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