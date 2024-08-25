Війська рф 27 разів обстріляли Сумщину: 10 людей поранено, серед них 3 дитини

ukenru
15:22 • 13090 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 25053 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 49450 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 53783 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 98110 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146551 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185434 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270178 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166559 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142216 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 78123 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 107621 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 88588 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 73234 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 65558 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 49453 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138392 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270178 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203485 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9955 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25181 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27837 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31813 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49344 перегляди
Актуальне
Війська рф 27 разів обстріляли Сумщину: 10 людей поранено, серед них 3 дитини

Війська рф 27 разів обстріляли Сумщину: 10 людей поранено, серед них 3 дитини

Київ • УНН

 • 33035 перегляди

російські війська здійснили 27 обстрілів Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Поранено 10 цивільних, з них 3 дітей, одна людина загинула. Атаки включали ракетні удари, авіаудари та артилерійські обстріли.

Російські війська здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Поранено 10 цивільних осіб, з них 3 дітей, одна людина загинула. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська Степанівська, Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей).

Сумська громада: унаслідок ракетного удару поранено 6 цивільних осіб, 1 особа загинула.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).

Новослобідська громада: завдано авіаудару (КАБ) (1 вибух).

Степанівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Березівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (8 вибухів).

Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Миколаївська громада: завдано авіаударів (КАБ) (3 вибухи).

Путивльська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).

Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

Есманьська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо

Вночі російські війська завдали масштабного ракетного удару по Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Сили оборони України успішно перехопили більшість ракет та збили 8 з 9 дронів "Shahed" над Миколаївщиною.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29