Війська рф 27 разів обстріляли Сумщину: 10 людей поранено, серед них 3 дитини
Київ • УНН
російські війська здійснили 27 обстрілів Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Поранено 10 цивільних, з них 3 дітей, одна людина загинула. Атаки включали ракетні удари, авіаудари та артилерійські обстріли.
Російські війська здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Поранено 10 цивільних осіб, з них 3 дітей, одна людина загинула. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська Степанівська, Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади,
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Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей).
Сумська громада: унаслідок ракетного удару поранено 6 цивільних осіб, 1 особа загинула.
Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
Новослобідська громада: завдано авіаудару (КАБ) (1 вибух).
Степанівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).
Березівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (8 вибухів).
Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
Миколаївська громада: завдано авіаударів (КАБ) (3 вибухи).
Путивльська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).
Есманьська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Нагадаємо
Вночі російські війська завдали масштабного ракетного удару по Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Сили оборони України успішно перехопили більшість ракет та збили 8 з 9 дронів "Shahed" над Миколаївщиною.