Войска рф 27 раз обстреляли Сумскую область: 10 человек ранены, среди них 3 ребенка

российские войска совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов. Ранены 10 гражданских лиц, из них 3 детей, один человек погиб. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Верхнесыроватская Степановская, Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Верхнесыроватская община: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате чего ранены 10 гражданских лиц (из них 3 детей).

Сумская община: в результате ракетного удара ранены 6 гражданских лиц, 1 человек погиб.

Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), минометные обстрелы (20 взрывов), обстрел из РСЗО (6 взрывов).

Новослободская община: нанесен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Степановская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Березовская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (8 взрывов).

Дружбовская община: были авиаудары (КАБ) (5 взрывов).

Свесская община: зафиксированы авиаудары (КАБ) (5 взрывов).

Николаевская община: нанесены авиаудары (КАБ) (3 взрыва).

Путивльская община: осуществлены авиаудары (КАБ) (6 взрывов).

Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).

Эсманская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним,

Ночью российские войска нанесли масштабный ракетный удар по Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Силы обороны Украины успешно перехватили большинство ракет и сбили 8 из 9 дронов "Shahed" над Николаевской областью.